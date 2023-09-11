Manisa'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 11.09.2023 - 08:53 Güncelleme: 11.09.2023 - 08:53
Alınan bilgiye göre, H.S'nin (22) kullandığı 35 AHT 511 plakalı motosiklet, Tırazlar-Çanakçı Mahallesi'nde boş tarlaya devrildi.
Kazada sürücü H.S. ve motosikletteki Mehmet A.Y. (15) yaralandı.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.