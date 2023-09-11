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        Manisa'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 08:53 Güncelleme: 11.09.2023 - 08:53
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        Manisa'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, H.S'nin (22) kullandığı 35 AHT 511 plakalı motosiklet, Tırazlar-Çanakçı Mahallesi'nde boş tarlaya devrildi.

        Kazada sürücü H.S. ve motosikletteki Mehmet A.Y. (15) yaralandı.

        Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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