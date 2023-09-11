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        Sarıgöl 15. Sultaniye Üzüm Festivali sona erdi

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Sultaniye Üzüm Festivali, üzüm yarışmasıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 09:03 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:25
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        Sarıgöl 15. Sultaniye Üzüm Festivali sona erdi
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        Sarıgöl Belediyesi önünde düzenlenen geleneksel üzüm yarışmasına 16 üretici katıldı.

        Yarışmada, Sarıgöl Ovası birincisi Emcelli Mahallesi'nden Emin Cepel oldu. Cepel'e ödülünü, Manisa Valisi Enver Ünlü verdi.

        Yayla bağcılarında ise birinciliği Dindarlı Mahallesi'nden Ersan Öner elde etti. Öner ise ödülünü MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan aldı.

        Belediye önünde gerçekleştirilen üzüm ezme işlemine protokol üyeleri de katıldı.

        Ödül törenine Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Uçak, oda ve dernek başkanları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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