Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ören, görevine başladı

Yükseköğretim Kurulu tarafından 13 Eylül'de görevine atanan Prof. Dr. Ören, yaptığı açıklamada üniversiteyi ulusal, uluslararası ve bölgesel ölçekte geleceğe taşıyacak eğitim vizyonunu inşa etmek için elinden gelen çabayı sarf edeceğini belirtti.

Öner, şunları kaydetti:

"Fakültemizde akademik, sosyal, kültürel ve entelektüel iklimi 21. yüzyıl eğitim-öğretim liderliği gereksinimleri doğrultusunda inşa etmeye dönük gelecek senaryomuzu alanında yetkin akademik kadromuz, tecrübeli idari kadromuz, güzide öğretmen adaylarımız ve kıymetli Demirci halkımızın el birliği ve gönül birliği ile başaracağımıza inanıyorum."