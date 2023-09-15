Manisa'da devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Manisa'nın Gördes ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Gördes ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Cengiz Ongün yönetimindeki 45 R 0902 plakalı traktör, Oğulduruk Mahallesi Orman mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan yolcu Gülsüm Ongün'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Cengiz Ongün ise ayakta tedavi edildi.
Gülsüm Ongün'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.