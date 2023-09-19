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        "Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali"nde şarkıcı Emircan İğrek konser verdi

        Manisa'da "Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Emircan İğrek sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 00:50 Güncelleme: 19.09.2023 - 01:00
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        "Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali"nde şarkıcı Emircan İğrek konser verdi
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        Manisa'da "Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Emircan İğrek sahne aldı.

        Kula Belediyesince Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde İğrek, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında seyirciler de parçalara eşlik etti.

        Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, etkinlikteki konuşmasında, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "Türkiye'nin her yerinden gelen gençlerimiz, en güzel gençlik kamplarından birisi olan Kula Gençlik Kampı'nda konaklayarak sosyal faaliyetlere katılıyor ve eğitimler alıyor." dedi.

        Tosun, gençlerin eğitimine ve istihdamına yönelik çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getirdi.

        Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Tosun konser sonunda İğrek'e yöresel hediyeler takdim etti.

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