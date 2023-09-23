Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 14 kişi yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 14 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda çok sayıda araç ile şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Denetimlerde 5 bin 498 kişi ve 2 bin araç sorgulandı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi emniyete götürüldü.

        220 araç sürücüsüne 300 bin cezai işlem uygulandığı denetimlerde 2 motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        'Hartama' tekniği ile inşa edilmişlerdi...
        'Hartama' tekniği ile inşa edilmişlerdi...
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını süslüyordu! Engelli temizlik görevlisi artık resim öğretmeni
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını süslüyordu! Engelli temizlik görevlisi artık resim öğretmeni
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'daki STK temsilcileriyle...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'daki STK temsilcileriyle...
        MHP'li Akçay "2. Salihli-Sart Para Kongresi"nde konuştu:
        MHP'li Akçay "2. Salihli-Sart Para Kongresi"nde konuştu:
        Paranın ilk basıldığı yerde para politikalarını konuşup, para bastılar
        Paranın ilk basıldığı yerde para politikalarını konuşup, para bastılar
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu: Türkiye'ye darbe anayasası ile yönetilmek yakı...
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu: Türkiye'ye darbe anayasası ile yönetilmek yakı...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan yeni anayasa açıklaması:
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan yeni anayasa açıklaması:
        Aigai Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık kandiller bulundu
        Aigai Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık kandiller bulundu