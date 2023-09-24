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        Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası, Manisa'da yapıldı

        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası müsabakaları, Manisa'da tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 00:41 Güncelleme: 24.09.2023 - 00:58
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        Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası, Manisa'da yapıldı
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        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası müsabakaları, Manisa'da tamamlandı.

        2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyon, Şehzadeler Belediyesi Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlendi.

        Han'ın ortasına kurulan ringde yapılan 8 müsabakada rakiplerini yenen Ayten Özdemir, Ferhat Özmen, Nadiye Özdemir, Mehmet Ali Meriç, Cemile Aykoç, Yasin Muhittin Can, Nefise Atalay, Ali Şamil Doğan, turnuvanın ilk ayağını galip tamamladı.

        Rakiplerini yenen sporculara ödüllerini, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile protokol üyeleri verdi.

        8 ayak üzerinden gerçekleştirilecek ligin onunda şampiyon olan sporcular, Türkiye'yi 2023 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek.

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