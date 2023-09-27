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        Manisa'da kaçak tütün operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

        Manisa'nın Şehzadeler, Akhisar ve Salihli ilçelerinde, kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 21:12 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:16
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        Manisa'da kaçak tütün operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
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        Manisa'nın Şehzadeler, Akhisar ve Salihli ilçelerinde, kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca (KOM) ülke genelinde, tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen "SİS Operasyonu" kapsamında, Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Yapılan aramalarda 190 bin 400 boş makaron, 62 bin 300 doldurulmuş sigara, 140 kilogram kıyılmış tütün, 36 elektronik sigara, 89 elektronik sigara likiti, 2 elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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