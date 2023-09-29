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        Manisa'da karşı şeride geçen otomobilin başka araca çarpmasıyla 6 kişi yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 20:48 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:48
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        Manisa'da karşı şeride geçen otomobilin başka araca çarpmasıyla 6 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Dadağlı Mahallesi mevkisinde seyreden A.Ç. yönetimindeki 06 YK 428 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, İ.D'nin kullandığı 09 H 7272 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada sürücüler A.Ç. ve İ.D'nin yanı sıra otomobillerde bulunan M.K, R.G, E.B. ve K.B. yaralandı.

        Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sarıgöl ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

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