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        Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 30.09.2023 - 08:57
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        Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dadağlı Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Evde 2 bin 815 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi bulundu.

        Gözaltına alınan H.K. ve G.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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