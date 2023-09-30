Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dadağlı Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Evde 2 bin 815 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan H.K. ve G.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.