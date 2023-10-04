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        Manisa'da çitlembik hasadı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:57
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        Manisa'da çitlembik hasadı başladı
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        MANİSA-Manisa'nın Demirci ilçesinde genellikle kadınların doğadan topladığı çitlembik, ekonomiye katkı sağlıyor.

        İlçe merkezi ve 40'a yakın kırsal mahalledeki dağlık arazilerde her yıl eylül ayında kızıldan yeşile dönen çitlembiklerin hasadı başladı. Traktörlerle sabahın erken saatlerinde araziye çıkan kadınlar, topladıkları çitlembikleri çuvallara doldurup, evlerine taşıyor.

        Yapraklarından ayırdıkları çitlembikleri yıkadıktan sonra güneşe sererek kurutan kadınlar, ürünü kilogramı 50 ila 80 liradan tüccarlara satıyor.

        Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, AA muhabirine, ilçede 22 milyona yakın çitlembik ağacı tespit ettiklerini belirterek, ağaç sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

        Şenyurt, Demirci ve çevresinin çitlembik yönünden büyük potansiyel barındırdığına dikkati çekerek, "Çitlembik kozmetik, gıda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Her yıl 150 ile 200 bin arasında fıstık aşılamasını gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Sevinçler Mahallesi Muhtarı Halil Yetiş de çitlembiğin bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu dile getirerek, bu yıl sadece mahalleden 50 ton çitlembik toplanmasını beklediklerini dile getirdi.

        Çitlembik toplayan Serap Yetiş de günde 2 çuvala yakın topladıkları çitlembiğin bir bölümünü çerezlik olarak ayırdıklarını, bir bölümünden ise kahve yaptıklarını söyledi.

        Yetiş, çitlembiğin ilçe kadınlarına önemli bir gelir imkanı sağladığını da kaydetti.

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