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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda yer alacak

        Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerini geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yoluna E Grubu'nda devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 21:32 Güncelleme: 05.10.2023 - 21:32
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda yer alacak
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        Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerini geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yoluna E Grubu'nda devam edecek.

        Avrupa'da ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, kendi ev sahipliğinde oynanan B Grubu eleme maçlarında Litvanya'dan Nevezis'in ardından Portekiz temsilcisi Porto'yu yenerek grubu lider tamamladı.

        Bu sonuçla gruplara kalma başarısı gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda Bahçeşehir Koleji ile Türkiye'yi temsil edecek.

        Manisa temsilcisi E Grubu'nda Danimarka’dan Bakken Bears ve İsveç’ten Norrkoping Dolphins'le mücadele edecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un üçüncü ve son rakibi 7 eleme grubundaki en iyi ikinciler içinden olacak.

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