AK Parti'li Özkan Satılmış'tan Gazze için çağrı AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Özkan Satılmış, tüm aktörleri Gazze'de barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırdı.

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Özkan Satılmış, tüm aktörleri Gazze'de barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırdı.

Özkan Satılmış, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığının 81 ilde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gerçekleştirdiği ortak açıklamalar kapsamında düzenlediği basın toplantısında Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini vurguladı.

Gazze halkının, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürdüğünü aktaran Satılmış, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır."

Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmadıklarını aktaran Satılmış, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil, katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz."

Basın toplantısına AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş'un da aralarında olduğu partililer katıldı.