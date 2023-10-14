Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da tırla kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu sürücülerden biri yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:16 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da tırla kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu sürücülerden biri yaşamını yitirdi.

        Ramazan Çiçek'in (42) kullandığı 45 KL 540 plakalı hafriyat tırı, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde önünde seyreden A.Ö. idaresindeki 35 TBD 25 plakalı talaş yüklü kamyona çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan tırın sürücü kabini araçtan ayrıldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yapılan kontrolde tırın sürücüsü Ramazan Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Hafif yaralanan kamyon sürücüsü A.Ö. ise ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu
        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Demirci İlçe Başkanlığına İbrahim Ethem Bağcı seçildi
        Yeniden Refah Partisi Demirci İlçe Başkanlığına İbrahim Ethem Bağcı seçildi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Samsunspor: 90-60
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Samsunspor: 90-60
        Bağışıklığı güçlendiren hünnap Manisalı üreticinin ek gelir kaynağı oldu
        Bağışıklığı güçlendiren hünnap Manisalı üreticinin ek gelir kaynağı oldu
        Şüpheli araçtan 110 bin 600 sentetik ecza hap çıktı
        Şüpheli araçtan 110 bin 600 sentetik ecza hap çıktı
        Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 kişiden b...
        Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 kişiden b...