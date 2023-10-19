Sarıgöl'de Muhtarlar Günü nedeniyle program düzenlendi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle program düzenlendi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle program düzenlendi.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda toplanan muhtarlar adına Sarıgöl Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Mintas tarafından anıta çelenk sunuldu.
Mintas, yaptığı konuşmada muhtarlığın önemini vurgulayarak katılımcılara ilçeyle ilgili bilgi verdi.
Muhtarlar Günü kapsamında Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından Mimar Sinan Parkı kafeteryasında kahvaltı etkinliği organize edildi.