Soma'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Manisa'nın Soma ilçesinde İsrail'in Filistin saldırıları, yürüyüşle protesto edildi.

Filistin'de hayatını kaybedenler için Parkaltı Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Soma Milli İrade Platformu tarafından Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türk ve Filistin bayraklarıyla Atatürk Caddesi üzerinden Cengiz Topel Meydanı'na yapılan yürüyüş sonrası platform adına açıklama yapan Ali Azak, Filistinlilerin son günlerde karşılaştığı zulmü haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in yaptıklarına karşılık yaptırım uygulanmadığını belirten Azak, "Sessiz kalınmakta ve hatta bugün desteklenmektedir. İşbirlikçi devletlerin desteğiyle kara, deniz, hava yolu ile kuşatılan Filistin halkı sürekli saldırılara maruz kalmaktadır. İşgal edilen topraklar, yok edilen hayatlar ve yıkılan evler, İsrail soykırımının kanıtlarıdır." dedi.

Programın ardından yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.