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        Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 350 kişi hastanelere başvurdu

        Manisa'da, fabrikalara yemek dağıtımı yapan (catering) firmanın yemeklerinden zehirlendiğini öne süren yaklaşık 350 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 00:38 Güncelleme: 21.10.2023 - 00:44
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        Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 350 kişi hastanelere başvurdu
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        Manisa'da, fabrikalara yemek dağıtımı yapan (catering) firmanın yemeklerinden zehirlendiğini öne süren yaklaşık 350 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

        Saruhanlı, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki fabrikalarda yemekten zehirlendiğini öne süren 350 işçi, bulantı, kusma, yüksek ateş, üşüme ve halsizlik gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

        Pek çok işçi ambulanslarla getirilirken bazıları da kendi imkanlarıyla Saruhanlı Devlet, Merkezefendi Devlet, Şehir ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ile özel hastanelerin acil servisine geldi.

        Eşi Fatma Keskin'i ateş ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye getiren Mehmet Ali Keskin, "Eşim akşam beni aradı ve 'beni duraktan al, eve gidecek halim yok' dedi. Hastaneye getirdim, dün peynirli makarna yemiş, bugün kıymalı musakka gibi bir şey varmış." dedi.

        - Manisa Valiliği: 29 kişinin tedavisi sürüyor

        Öte yandan gıda zehirlenmelerine ilişkin valilikten yapılan açıklamada, şehirde işyerlerine hizmet veren bir yemek dağıtım firması kaynaklı olduğu düşünülen gıda zehirlenmesi gerçekştiği belirtilerek, İl Sağlık Müdürlüğünce ilgili yemek dağıtım firmasından su numunesi, yemeklerden ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda numunesi alındığını kaydedildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın toplam sayısı 350 olup, taburcu olan hasta sayısı 321, hastanelerimizde halen tedavisi devam eden hasta sayımız ise 29'dur. Hastalarımızda hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız ise bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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