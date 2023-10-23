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        Manisa'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

        Manisa'da, kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:25 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:31
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        Manisa'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi
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        Manisa'da, kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Şehzadeler ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

        Kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza kesildi, oyun kağıtlarına el konuldu.

        Ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.​​​​​​​

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