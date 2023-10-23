Manisa'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi
Manisa'da, kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza uygulandı.
Manisa'da, kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Şehzadeler ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.
Kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza kesildi, oyun kağıtlarına el konuldu.
Ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.