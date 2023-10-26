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        Sarıgöl'de lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, trafik bilincini artırılması amacıyla öğrencilere eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:18
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        Sarıgöl'de lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, trafik bilincini artırılması amacıyla öğrencilere eğitim verdi.

        Jandarma ekipleri, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'ın da katıldığı eğitimde Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğrencilerine, trafik kurallarını anlattı.

        Yaya ve bisikletli sürücülerin trafikte daha görünür olabilmeleri için gerekli olan bilgilerin aktarıldığı eğitimde, motor sürücülerinin kask kullanımı ve araçlarda emniyet kemeri takmanın önemine dikkati çekildi.

        Etkinlik sonunda, öğrencilere yansıtıcı yelekler dağıtıldı.

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