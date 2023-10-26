Manisa'da kazı çalışmasıyla ortaya çıkarıldıktan sonra restore edilen Fetih Mescidi ibadete açıldı Manisa'yı fetheden Saruhan Bey tarafından yaptırıldığı değerlendirilen ve kazı çalışmasıyla ortaya çıkarıldıktan sonra restore edilen Fetih Mescidi, törenle ibadete açıldı.

Manisa'yı fetheden Saruhan Bey tarafından yaptırıldığı değerlendirilen ve kazı çalışmasıyla ortaya çıkarıldıktan sonra restore edilen Fetih Mescidi, törenle ibadete açıldı.

Manisa'da daha önce türbe olduğuna inanılan ancak kazılar sonucu Saruhan Bey'in 1313 yılında fethettiği kale içine yaptırdığı Fetih Mescidi olduğu anlaşılan ibadethanede, Şehzadeler Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen restorasyon çalışması tamamlandı.

Mescidin açılışı öncesi Saruhan Bey türbesi önünde anma etkinliği düzenlendi, dualar edildi.

Mescitte ezan okunmasının ardından ilk namazı İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı.

Açılış programına katılan Vali Enver Ünlü, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünün yanı sıra Manisa'nın fethinin 710'uncu yılını da kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Manisa'yı fethederek Türkleşmesini sağlayan, bu bölgeyi ebedi yurt yapan Saruhan Bey'i rahmetle yad ettiklerini ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:

"Fetihten hemen sonra Saruhan Bey tarafından Manisa Kalesi içinde yer alan ve Spil Dağı'nın eteklerinde inşa edilen Fetih Mescidi, Manisa'nın sembolü haline gelmiştir. Zaman içinde yerleşim yerlerinin aşağıya kaymasıyla atıl durumda kalan Fetih Mescidi, bugün yeniden ibadete açılıyor. Mescidin yeniden ayağa kaldırılması, ecdadın emanetlerine sahip çıkıldığını, buranın Türk ve İslam yurdu olduğunun tekrar dosta ve düşmana gösterilmesi anlamını taşıyor."

- Fetihle ilgili tarihçilerin ortak görüşü: 26 Ekim 1313

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise tarihçilerin ortak kanaatlerine göre Manisa'nın fethinin 26 Ekim 1313 tarihinde bir Regaip Kandili gecesinde gerçekleştiğini belirterek, mescidin kentin fethinin yıl dönümünde açılmasının önemine işaret etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de mescidin yeniden ayağa kaldırılmasıyla ecdadın emanetlerine sahip çıktıklarını dile getirerek, "Rabbim nice güzel ecdat yadigarı güzel eserleri restore edip, kazandırmayı bizlere nasip etsin." dedi.