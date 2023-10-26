Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

        Manisa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen "Narkogüç Operasyonu"nda yakalanan 38 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 23:01 Güncelleme: 26.10.2023 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen "Narkogüç Operasyonu"nda yakalanan 38 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü merkez ve ilçe büroları, takip edilen 38 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Aramalarda, yaklaşık 600 gram metamfetamin, 1010 sentetik ecza hap, 50 gram eroin, satışa hazır 11 gram skunk, 20 gram esrar, 47 uyuşturucu hap, 80 gram bonzai ve hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 26'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk gol geldi
        İlk gol geldi
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        "Her zaman Fenerbahçe"
        "Her zaman Fenerbahçe"
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Eşini baltayla öldürdü!
        Eşini baltayla öldürdü!
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Manisa'da kazı çalışmasıyla ortaya çıkarıldıktan sonra restore edilen Fetih...
        Manisa'da kazı çalışmasıyla ortaya çıkarıldıktan sonra restore edilen Fetih...
        Sarıgöl'de lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Sarıgöl'de lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Manisa'nın fethinin sembolü olan mescitte 710 yıl sonra ilk namaz
        Manisa'nın fethinin sembolü olan mescitte 710 yıl sonra ilk namaz
        Manisa FK yeni başlangıç yapacak
        Manisa FK yeni başlangıç yapacak
        Soma'nın yeni stadı tam gaz
        Soma'nın yeni stadı tam gaz
        Manisa Büyükşehir Belediyespor zirvede
        Manisa Büyükşehir Belediyespor zirvede