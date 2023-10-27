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        Demirci'de "ecdada vefa, şehitlere dua" programı düzenlendi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında "ecdada vefa, şehitlere dua" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:17 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:17
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        Demirci'de "ecdada vefa, şehitlere dua" programı düzenlendi
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında "ecdada vefa, şehitlere dua" programı düzenlendi.

        Demirci İlçe Müftülüğünce merkez Alaca Camisinde yatsı namazı sonrası düzenlenen programda, imam hatip lisesi öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahi ve şiirler okundu.

        İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam tarafından vaaz verilmesinin ardından şehitler için hatim duası eda edildi.

        Yaklaşık bin kişinin katıldığı programının ardından vatandaşlara ve çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

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