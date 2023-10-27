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        Manisa'da 1923 ünite hedefiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinliği kapsamında 1923 ünite kan bağışı hedefiyle kampanya düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:56
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        Manisa'da 1923 ünite hedefiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinliği kapsamında 1923 ünite kan bağışı hedefiyle kampanya düzenlendi.

        Türk Kızılay tarafından "Salihli Kanım sana feda" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet İlkokulunda kurulan çadırlarda vatandaşlar kan bağışında bulunmak için sıraya girdi.

        Kan bağışı etkinliğine ilçe protokolünün yanı sıra Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de katıldı.

        Gün sonuna kadar sürecek kampanyada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılına ithafen 1923 ünite kan toplanması hedefleniyor.

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