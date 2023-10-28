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        Kula'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor

        Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezinde Cumhuriyet ve Atatürk temalı resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:24
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        Kula'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
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        Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezinde Cumhuriyet ve Atatürk temalı resim sergisi açıldı.

        Kutlama etkinlikleri, Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti.

        Şarkı ve şiir dinletisinin ardından "Cumhuriyet Emin Ellerde" temasıyla öğrenciler 50 metre uzunluğunda kumaşı el izleriyle boyadı.

        Programa katılan Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında dün 1923 doğumlu vatandaşları ziyaret ettiklerini, bugün de "cumhuriyet emin ellerde" diyerek güne başladıklarını ifade ederek, "Cumhuriyet 7’den 77’ye hepimizin yaşam kaynağı." diye konuştu.

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