Manisa Valisi Ünlü, 21 önce görev yapan merhum Vali Rasih Özbek'in mektubunu temsil aldı

PTT Genel Müdürlüğünce 2002 yılında düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılına Mektup" kampanyasında dönemin Manisa Valisi Rasih Özbek tarafından yazılan mektup, Manisa Valisi Enver Ünlü'ye teslim edildi.

Manisa Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende PTT Manisa Baş Müdürü Cebrail Akyel'in getirdiği mektubu okuyan Vali Enver Ünlü, geçen yıl vefat eden Rasih Özbek'e rahmet diledi.

Ünlü, meslektaşının 21 yıl önceki mektubunda belirttiği temennilerin birçoğunun gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Bu mektup kaleme alındıktan 21 yıl sonra Sayın Valimizin söylediği gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında birçok aksaklık, yetersizlik ortadan kalkmış durumda. Üstelik o dönem hayal edilen birçok şey yaşamın sıradan bir parçası oldu. Bugün cumhur ile cumhuriyet arasındaki duvarların yıkıldığı, cumhuriyetin gerçek demokrasi ile buluştuğu yılları hep birlikte yaşıyor, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında Türk milletinin birer ferdi olarak her birimiz üzerimize düşen vazifeyi sonuna kadar yerine getirmeye gayret ediyoruz." dedi.

PTT Manisa Başmüdürü Cebrail Akyel de "Cumhuriyetin 100. Yılına Mektup" kampanyasında teslim alınan 40 bine yakın mektubun, 21 yıl boyunca Ankara'da özel bir depoda saklandığını ve bugünlerde sahiplerine teslim edilmek üzere yola çıktığını söyledi.

Akyel, kampanyada Manisa'dan da bin 400 civarında mektup yazıldığını sözlerine ekledi.