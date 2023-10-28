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        Manisa'da Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

        Manisa'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:02 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:02
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        Manisa'da Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
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        Manisa'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törende Manisa Valisi Enver Ünlü ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, anıta çelenk sundu.

        Çelengin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Emniyet İl Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, daire müdürleri katıldı.

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