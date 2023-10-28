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        Kula'daki jeoparkta 100. yıl yürüyüşü gerçekleştirildi

        Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jeoparkta yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:33
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        Kula'daki jeoparkta 100. yıl yürüyüşü gerçekleştirildi
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        Manisa’nın Kula ilçesinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jeoparkta yürüyüş düzenlendi.

        Kaymakamlık ve Kula Belediyesi tarafından düzenlenen Kula Divlit Volkanında başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla üç kilometrelik lav kalıntılarının bulunduğu bazalt kayaların bulunduğu parkurda yürüdü.

        Yürüyüşe Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Vekili Nejat Gülmez, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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