Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Jovanka Trenchevska da katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:47 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Jovanka Trenchevska da katıldı.

        15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ile Belediye Başkanı Çetin Akın'ın yanı sıra ilçede düzenlenecek "Makedon Müzik ve Folklor Festivali" için Turgutlu'da bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Jovanka Trenchevska ve Kuzey Makedonya'dan bazı bürokratlar da katıldı.

        Belediyenin spor okullarındaki sporcular, Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda kareografiyle "100" rakamı oluşturdu.

        Soma ilçesindeki çelenk sunma töreni ise Cengiz Topel Meydanı'nda gerçekleştirildi. Katılımcılar daha sonra Atatürk Caddesi'ndeki "100. Yıl Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.

        Kırkağaç Öğreçli Mahallesi'nde ise tarım işçileri, topladıkları zeytinlerden Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100. yıl görseli yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptığı kaza, kamerada
        Kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptığı kaza, kamerada
        Somaspor - Denizlispor: 1-0 
        Somaspor - Denizlispor: 1-0 
        Kula'daki jeoparkta 100. yıl yürüyüşü gerçekleştirildi
        Kula'daki jeoparkta 100. yıl yürüyüşü gerçekleştirildi
        Manisa'da Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çelenk sunumuyla...
        Manisa'da Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çelenk sunumuyla...
        Manisa FK Özköylü ile ilk maçına çıkacak
        Manisa FK Özköylü ile ilk maçına çıkacak
        Manisa Valisi Ünlü, 21 önce görev yapan merhum Vali Rasih Özbek'in mektubun...
        Manisa Valisi Ünlü, 21 önce görev yapan merhum Vali Rasih Özbek'in mektubun...