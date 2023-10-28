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        Manisa'da "Makedon Müzik ve Folklor Festivali" gerçekleştirildi

        Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Jovanka Trenchevska, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen "Makedon Müzik ve Folklor Festivali"ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 23:23 Güncelleme: 28.10.2023 - 23:23
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        Manisa'da "Makedon Müzik ve Folklor Festivali" gerçekleştirildi
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        Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Jovanka Trenchevska, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen "Makedon Müzik ve Folklor Festivali"ne katıldı.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Turgutlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen festivalde bir konuşma yapan Trenchevska, Türkiye'nin tarihi bir anına tanık olmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, herkese örnek olan Makedonya ve Türkiye’nin arasındaki dostluğun sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Bakan Trenchevska ve beraberindekiler çeşitli oyunlara eşlik etti. Etkinliğe Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın yanı sıra Makedonya'dan çok sayıda bürokrat katıldı.

        - Kula'da 100. yıl coşkusu

        Kula ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Vatandaşlar Yunus Emre Kent Meydanında Kula Belediyesi Halk Oyunları ekibi öncülüğünde zeybek oynadı.

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