Demirci'de erguvan bitkileri sonbaharda çiçek açtı
Manisa'nın Demirci ilçesinde normalde ilkbaharda çiçeklerini açan erguvan bitkilerinin iklim koşulları nedeniyle sonbaharda da çiçek açtığı görüldü.
Manisa'nın Demirci ilçesinde normalde ilkbaharda çiçeklerini açan erguvan bitkilerinin iklim koşulları nedeniyle sonbaharda da çiçek açtığı görüldü.
İsmail Özdağlar Sanayi Sitesinde yol kenarlarında dikili olan erguvan bitkisinin çiçek açması görenleri şaşırttı.
Nisan ve mayıs aylarında çiçek açan ve "baharın müjdecisi" olarak anılan erguvan bitkisinin hava sıcaklıklarının mevsim normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle sonbahar mevsiminde de çiçek açtığını görenler, bitkiyle fotoğraf çektirdi.