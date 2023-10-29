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        Demirci'de erguvan bitkileri sonbaharda çiçek açtı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde normalde ilkbaharda çiçeklerini açan erguvan bitkilerinin iklim koşulları nedeniyle sonbaharda da çiçek açtığı görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:48
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        Demirci'de erguvan bitkileri sonbaharda çiçek açtı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde normalde ilkbaharda çiçeklerini açan erguvan bitkilerinin iklim koşulları nedeniyle sonbaharda da çiçek açtığı görüldü.

        İsmail Özdağlar Sanayi Sitesinde yol kenarlarında dikili olan erguvan bitkisinin çiçek açması görenleri şaşırttı.

        Nisan ve mayıs aylarında çiçek açan ve "baharın müjdecisi" olarak anılan erguvan bitkisinin hava sıcaklıklarının mevsim normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle sonbahar mevsiminde de çiçek açtığını görenler, bitkiyle fotoğraf çektirdi.

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