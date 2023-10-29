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        Manisa'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

        Manisa'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:23
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        Manisa'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor
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        Manisa'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Demirci'de öğrenciler bando eşliğinde Çereşe Meydanı'ndan törenlerin yapılacağı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadına yürüdü.

        Stattaki törende Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Demirci'deki programda halk oyunları gösterileri yapıldı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve hediye takdimi yapıldı.

        - Soma

        Soma Atatürk Stadyumu'nda Kaymakam Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup ile birlikte öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

        Kaymakam Akkaya konuşmasında, Cumhuriyetin kazanımlarına dikkati çekerek, "Cumhuriyet anayasadır, demokrasidir, hukuk devletidir, güçler ayrılığıdır, kurumsallaşmış kamu ve özel sektördür ve uygarlıktır. Cumhuriyet modern insan yaratma projesidir, kadın erkek eşitliğidir." dedi.

        Stattaki törende Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı askerleri tarafından sunulan gösteriler vatandaşlardan büyük alkış aldı.

        Törende yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından halk oyunları gösterisi yer aldı.

        Soma'daki kutlamalar tören geçişi ile sona erdi.

        - Turgutlu

        Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilen tören, Kaymakam Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın'ın halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Kapankaya, bir konuşma yaptı.

        Öğrencilerin şiir okunduğu, müzik dinletisi ve dans gösterisi sunduğu tören, Atatürk Bulvarı'ndaki geçit töreniyle sona erdi.

        Turgutlu'daki törene, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, siyasi parti temsilcileri, resmi ve özel kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Kula

        Kula'da ilçe stadındaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayıp, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkan Vekili Nejat Gülmez’in halkı selamlamasıyla devam etti.

        Törende konuşan Kaymakam Özdemir, "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele 29 Ekim 1923 tarihinde de 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, en büyük miras ve değerdir." dedi.

        Konuşmanın ardından öğrenciler şarkı, türkü ve şiirler okudu. Yaren ekibi halk oyunu gösterisi yaptı, öğrencilerin hazırladıkları koreografiler ilgiyle izlendi.

        - Salihli'de 100 yaşındaki Alime Oyar'a ziyaret

        Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 1 Temmuz 1923 doğumlu, Cumhuriyetle yaşıt olan Alime Oyar’ı evinde ziyaret etti.

        Kaymakam Sağlam'ın ziyaretine İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve Salihli Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Alim Yavuz eşlik etti.

        Ziyarette konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, kendilerini konuk eden Alime Oyar’a teşekkürlerini ileterek, "Cumhuriyet coşkusunu yaşadığımız bugünlerde, Cumhuriyetimizle yaşıt büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almak ve onlara minnettarlığımızı ifade etmek istedik. Bu nedenle Alime hanımefendinin evindeyiz." dedi.

        73 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan 100 yaşındaki Oyar ise, "Ziyaretten duyduğu memnuniyeti’ dile getirerek, Cumhuriyet’le yaşıt olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        - Akhisar'da 100. yıl bebeğine "Güneş" adı verildi

        Akhisar'da Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği sabaha karşı dünyaya geldi.

        Özel bir hastanede dünyaya gelen Mustafa ve Tuğçe Özdemir çiftinin "Güneş" adını verdikleri evlatları Manisa’da Cumhuriyetin 100. Yılının ilk bebeği oldu.

        Baba Özdemir, "Bebeğimizin Cumhuriyetin 100. Yıl dönümü olan 29 Ekim’de dünyaya gelmesi bizi çok mutlu etti. Adını Güneş koyduk, bize Cumhuriyetimizin 100. yılının hediyesi oldu. Hayatımıza güneş gibi doğdu." dedi.

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