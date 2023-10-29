Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki yolcu yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki yolcu yaşamını yitirdi.
Mücahit D’nin kullandığı 34 ETT 539 plakalı tır, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı geçişinde aynı yöne seyreden E.A. idaresindeki 16 NUH 75 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki yolcu Abdul S.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü Mücahit D. gözaltın alındı.