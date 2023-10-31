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        Manisa Demirci'nin "şifalı tarhanası" imeceyle hazırlanıyor

        İçerisindeki sebze ve meyvelerin yanı sıra bölgede yetişen şifalı bitkilerin de eklendiği Demirci tarhanası, kadınların elinde günler süren çalışmayla tüketime hazır hale getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:02
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        Manisa Demirci'nin "şifalı tarhanası" imeceyle hazırlanıyor
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        İçerisindeki sebze ve meyvelerin yanı sıra bölgede yetişen şifalı bitkilerin de eklendiği Demirci tarhanası, kadınların elinde günler süren çalışmayla tüketime hazır hale getiriliyor.

        Kış mevsiminin vazgeçilmez çorbaları arasında yer alan tarhana, Demirci'de bölgeye özgü yöresel usulle hazırlanıyor. Yurdun farklı bölgelerindeki tarhanalara kıyasla içerisinde hünnap, iğde, kuşburnu, nane ve alıç gibi farklı şifalı bitkilerin yer aldığı tarif, bölge kadınlarınca el birliğiyle yapılıyor.

        Domates, patates, soğan, fasulye, nohut, elma, ayva, sarımsağın da konulduğu tarhananın harcı, odun ateşinde kaynatılıyor. Ardından su değirmeninde öğütülen undan hazırlanan hamur ile karılan tarhana harcı, bir gün daha bekletildikten sonra küçük parçalara bölünerek bez üstünde kurutuluyor.

        Kuruyan tarhana parçaları kadınlar tarafından ufalanarak toz haline getiriliyor. Elekten geçirilen toz tarhanalar, beze serilip bir süre bekletildikten sonra tüketime hazır hale geliyor.

        Sevinçler Mahallesi sakinlerinden Ayten Dönmez, tarhanayı yıllardır alışageldikleri usulle yaptıklarını söyledi.

        Sönmez, "Tarhana kadınlar tarafından imece usulü ile yapılır. Tarhana yapımında kazanımıza ilk önce biberlerimizi doğrayıp domates ile kazana atarız. Patates, kuşburnu, hünnap, soğan, sarımsak, elma, ayva gibi meyve, sebze ve bitkiler koyarız. Kazanımızı odun ateşinde harcını bulması için bir gün kaynatırız." dedi.

        Keziban Baş da sonbaharda yaptıkları tarhanayı kış mevsiminde şifa niyetiyle tükettiklerini anlattı.

        Komşularla hazırladıkları tarhanayı birçok bölgeye gönderdiklerini vurgulayan Baş, "Kış boyu şifalı bir yiyeceğimiz. Kesinlikle bozulmaz. Hasta olduğumuzda bol bol içeriz." diye konuştu.

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