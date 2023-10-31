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        Manisa'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü

        Manisa'nın Selendi ilçesinde bir evde çıkan yangında 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:04
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        Manisa'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü
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        Manisa'nın Selendi ilçesinde bir evde çıkan yangında 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı kırsal Çortak Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ayşe Aydın'ın evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde yapılan kontrolde, Aydın'ın cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi için morga kaldırıldı.

        Olay yerinde incelemede bulunan Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, mahalle sakinlerine ve Ayşe Aydın'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

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