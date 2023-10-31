Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Porto'ya konuk olacak

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 3. maçında yarın Portekiz'de Porto ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:46 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Porto'ya konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 3. maçında yarın Portekiz'de Porto ile karşılaşacak.

        Dragao Arena'daki Porto-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı TSİ 18.30'da başlayacak.

        Bu sezon Avrupa'da ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 eleme maçı dahil 4 müsabakasını kayıpsız geçti.

        Grubun diğer karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears, İsveç ekibi Norrkoping Dolphins'le mücadele edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?

        Benzer Haberler

        Manisa'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü
        Manisa'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü
        Manisa Demirci'nin "şifalı tarhanası" imeceyle hazırlanıyor
        Manisa Demirci'nin "şifalı tarhanası" imeceyle hazırlanıyor
        Manisa'nın Avrupa'da zirve günü
        Manisa'nın Avrupa'da zirve günü
        Manisa'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
        Manisa'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
        Manisa Valisi Ünlü'den 100 yaşına giren Ayşe nineye kutlama
        Manisa Valisi Ünlü'den 100 yaşına giren Ayşe nineye kutlama
        Manisa'da husumet cinayeti; 2 şüpheli yakalandı
        Manisa'da husumet cinayeti; 2 şüpheli yakalandı