Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Volkanik kayalar kadınların elinde çömleğe dönüşüyor

        AHMET BAYRAM - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Gökeyüp Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, erkeklerin toz haline getirdiği volkanik kayalardan çömlek yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Volkanik kayalar kadınların elinde çömleğe dönüşüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AHMET BAYRAM - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Gökeyüp Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, erkeklerin toz haline getirdiği volkanik kayalardan çömlek yapıyor.

        Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı sahasından alınan kayalardan yapılan çömlekler, yörenin önemli kazanç kaynaklarından biri. Mahallenin erkekleri tarafından traktörlerle evlere getirilen kayalar, makinelerde parçalanıp öğütülüyor. Bölgedeki su yataklarından çıkarılan kil ile karıştırıldıktan sonra da çamur haline getiriliyor.

        Evlerin avlularında kurulan tezgahlarda kadınlar çalışırken, erkekler genelde kayaların getirilmesi ve çömleklerin pişirilmesi işleminde görev alıyor.

        Asırlardır çömlekçilik yapılan mahallede kuşaktan kuşağa aktarılan zanaat, formunu kaybetmeden aynı yöntemle gelecek kuşaklara ulaştırılıyor.

        Volkanik kayalar çömleklere parlaklık, mukavemet özelliği katıyor. Ayrıca kayanın yapısından dolayı çömleklerde hava ve su geçirgenliğini önlemek için yapılan "sırlama" işlemine gereksinim duyulmuyor.

        Nüfusu 1830'u bulan mahallede yaklaşık 25 hanenin uğraşı olan çömlekler, tüccarlar tarafından alınıp yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

        Çömlek ustası Emine Taştekin, kayınvalidesinden öğrendiği mesleğini 42 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

        Mesleğini "emanet" olarak gördüğünü anlatan Taştekin, "Allah bereket versin, ekmeğimiz çıkıyor, bununla idare olup geçinip gidiyoruz. Meşakkatli bir işimiz var ama halimizden memnunuz. Yoğun çalıştığım dönemlerde yılda 3 bin çömlek üretebiliyorum. Her yerden alıcısı var. Ben 3 senedir Kula'ya veriyorum. Çömlek yapımı insanın hem stresini alıyor, hem neşesini yerine getiriyor. Kaynanamın yattığı yer nur olsun, mesleğimi bana verdi, iyi de oldu." diye konuştu.

        Aysel Çavdar da 8 yıldır çömlekçilik yaptığını, boy ve modellerine göre aldıkları siparişleri müşterilerine hazırlayıp gönderdiklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        En fazla fiyat farkı limonda
        En fazla fiyat farkı limonda
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"

        Benzer Haberler

        Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan muhtarlara ve esnafa ziyaret
        Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan muhtarlara ve esnafa ziyaret
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Manisa Futbol Kulübü - Pazarspor: 3-0
        Manisa Futbol Kulübü - Pazarspor: 3-0
        2'si resmi nikahlı eşi 3 kadını öldüren sanık, son cinayeti telefonla kızın...
        2'si resmi nikahlı eşi 3 kadını öldüren sanık, son cinayeti telefonla kızın...
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Porto'ya konuk...
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Porto'ya konuk...
        Manisa'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü
        Manisa'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü