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        Manisa'da 6 bin 643 litre kaçak içki ele geçirildi

        Manisa'da 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda 6 bin 643 litre kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 21:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:09
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        Manisa'da 6 bin 643 litre kaçak içki ele geçirildi
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        Manisa'da 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda 6 bin 643 litre kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar ve Salihli ilçelerinde kaçak içki üretildiği belirlenen imalathanelere operasyon düzenledi.

        Aramalarda toplam 6 bin 643 litre şarap, rakı, viski, votka gibi muhtelif kaçak içkiler ve etil alkol ile içki imalatında kullanılan ürünler ve düzenekler ele geçirildi.

        10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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