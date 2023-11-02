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        Manisa'da kayıp genç yol kenarında motosikletinin yanında ölü bulundu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ailesinin 4 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu 19 yaşındaki genç, kırsal mahallede yol kenarında motosikletinin yanında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:06
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        Manisa'da kayıp genç yol kenarında motosikletinin yanında ölü bulundu
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ailesinin 4 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu 19 yaşındaki genç, kırsal mahallede yol kenarında motosikletinin yanında ölü bulundu.

        Kırsal Bağlıca ile Çanakçı mahallelerini bağlayan yolun kenarında bir ağacın altında devrilmiş motosiklet ve hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekiplerin öldüğünü belirlediği kişinin, ailesinin 30 Ekim'de kayıp ihbarı yaptığı Ferit Cengiz (19) olduğu tespit edildi.

        Ferit Cengiz'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Vücudunda darp, kesici alet ya da kurşun izine rastlanmayan Cengiz'in, motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

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