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        Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:38
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        Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, Afşar Mahallesi'nde 2 kişinin evinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine ikamete baskın düzenledi.

        Operasyonda 1 kilo 54 gram esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 2 av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Adreste bulunan E.D. ve M.İ. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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