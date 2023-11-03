Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Afşar Mahallesi'nde 2 kişinin evinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine ikamete baskın düzenledi.
Operasyonda 1 kilo 54 gram esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 2 av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Adreste bulunan E.D. ve M.İ. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.