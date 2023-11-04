Manisa'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Barbaros Mahallesi Cider yolunda, İ.K'nin kullandığı 45 UD 112 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans ile R.A. idaresindeki 45 FH 260 plakalı otomobil çarpıştı.

İçerisinde hasta bulunmayan ambulansın sürüklediği otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aydınlatma direği ile ambulans arasında kalan otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki K.K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan K.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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