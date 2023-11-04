Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:53 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Barbaros Mahallesi Cider yolunda, İ.K'nin kullandığı 45 UD 112 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans ile R.A. idaresindeki 45 FH 260 plakalı otomobil çarpıştı.

        İçerisinde hasta bulunmayan ambulansın sürüklediği otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Aydınlatma direği ile ambulans arasında kalan otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki K.K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan K.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        İzmir'de 64 yılın rekoru!
        İzmir'de 64 yılın rekoru!
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ambulansın çarpıp, direğe sıkıştırdığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Ambulansın çarpıp, direğe sıkıştırdığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sarıgöl'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Sarıgöl'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Somaspor seri peşinde
        Somaspor seri peşinde
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da zeytin üreticileriyle...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da zeytin üreticileriyle...
        DEAŞ'ta 'canlı bomba' eğitimi alan terörist, Manisa'da yakalandı
        DEAŞ'ta 'canlı bomba' eğitimi alan terörist, Manisa'da yakalandı
        Manisa'da firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı
        Manisa'da firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı