Prof. Dr. Nurullah Genç, Demirci'de gençlerle buluştu

Şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, Manisa'nın Demirci ilçesinde gençlere konferans verdi.

Nurullah Genç, Demirci Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda milletleri ayakta tutan en büyük unsurlarından birisinin dil olduğunu belirtti.

Her kelimenin tarihi bir arka planı olduğunu vurgulayan Genç, "Kıymetli gençler nerede yazarsanız yazın bizim dilimizi kullanın. Bizim dilimizden kelimeler öğrenin ve kullanın." dedi.

Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinen Genç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında da söyledi. Dünya bizi bekliyor, bizim adaletimizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya ile Belediye Başkanı Selami Selçuk, programın sonunda Nurullah Genç'e teşekkür ederek, halı hediye etti.