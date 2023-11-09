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        Manisa'da "Yerel Medya Buluşması" etkinliği yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:26
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        Manisa'da "Yerel Medya Buluşması" etkinliği yapıldı
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        MANİSAAA)- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Manisa'da "Yerel Medya Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'ndaki etkinliğe Manisa Gazeteciler Cemiyeti Ali Filizkan'ın da aralarında bulunduğu yerel gazetelerin yöneticileri ile çalışanları katıldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, katılımcılara, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve başkanlığın diğer faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

        Yüksel, dezenformasyonla mücadelenin önemini de vurguladı.

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