Manisa'da "Yerel Medya Buluşması" etkinliği yapıldı
MANİSAAA)- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Manisa'da "Yerel Medya Buluşması" etkinliği düzenlendi.
Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'ndaki etkinliğe Manisa Gazeteciler Cemiyeti Ali Filizkan'ın da aralarında bulunduğu yerel gazetelerin yöneticileri ile çalışanları katıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, katılımcılara, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve başkanlığın diğer faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.
Yüksel, dezenformasyonla mücadelenin önemini de vurguladı.
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