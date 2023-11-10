Büyük Önder Atatürk, Manisa'nın ilçelerinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Manisa'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndaki tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı. 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunan meydandakiler, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

- Sarıgöl

Sarıgöl'deki törene Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Sarıgöl Belediyesi Gençlik Merkezi'nde devam etti.

- Kula

Kula'daki tören, saat 9.05'te Yunus Emre Kent Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam eden programda 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu öğretmen ve öğrenciler gösteri sundu. Mahalli sanatçı Sami Dinç ve öğretmenler, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Tören ve programa Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

- Salihli

Salihli’deki anma töreni ilçe merkezinde bulunan Atatürk Anıtı’nda yapıldı.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile siyasi parti, kurum ve kuruluşlar anıta çelenk sunduğu törende, saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

- Soma

Soma Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Anma etkinliği Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programla devam etti.

- Selendi

Selendi'de, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk konulması ile başlayan anma program, 09.05'te sirenlerin çalmasıyla devam etti.

Törende 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anma programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezi'ndeki gösteri ve etkinliklerle sürdü.