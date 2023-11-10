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        Manisa'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı kısa filmle anıldı

        Manisa'nın Kula ilçesinde belediye tarafından personellerin de katılımıyla Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla kısa film çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:35
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        Manisa'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı kısa filmle anıldı
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        Manisa'nın Kula ilçesinde belediye tarafından personellerin de katılımıyla Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla kısa film çekildi.

        Kula Belediyesi tarafından yaptırılan ve yönetmenliğini Ali Araz, başrolünü ise Zeynep Küçergün'ün üstlendiği kısa film de oyuncuları belediye personelleri ve çocukları oluşturdu.

        Gönüllülük esasına göre ilçenin tarihi mekanlarında çekilen "O'nun izi var" filmi, belediye tarafından yayımlandı.

        Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı açıklamada, ilçelerinin Kurtuluş Savaşı'nın her safhasında canıyla kanıyla yer aldığını söyledi.

        Özgürlüğün ve bağımsızlığın anlamını çok iyi bildiklerini aktaran Tosun, kısa filmle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak istediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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