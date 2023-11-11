Manisa'nın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu

Manisa'nın ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Soma'nın Heciz Mahallesi yakınlarındaki sahada 5 bin fidan toprakla buluştu.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, protokol üyeleri, öğrencilerin ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 5 hektarlık alana fıstıkçamı, servi ve kızılçamdan oluşan 5 bin fidan dikildi.

- Kula

Kula'da geçen temmuz ayında orman yangını çıkan Hacıtufan Mahallesi yakınındaki alana 1500 fidan dikildi.

Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, “100. Yıl Cumhuriyet Ormanı olarak ağaçlandıracağımız bu alan, yaz aylarında talihsiz bir şekilde yanmıştı. Yeniden yeşillendirerek, 'Durmak yorulmak yok, işimiz çok, vakit az' diyerek bu alanda ağaçlandırma çalışması yapacağız." dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da geleceğe nefes olmak için bir araya geldiklerini anlatarak, "İçtiğimiz su, aldığımız nefesin temiz ve kaliteli olması ormanlar sayesinde. Bu nedenle fidanları toprakla buluşturalım ki yarınla yeşil bir dünya bırakmalıyız." diye konuştu.

- Demirci

Demirci ilçesinde, Kılavuzlar Göleti yolu üzerindeki 3 hektarlık alanda mavi servi, fıstık çamı ve sedir fidanları toprakla buluştu.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte 3 bin fidan dikildi.

- Alaşehir

Alaşehir'de kırsal Matarlı Mahallesi’ndeki ağaçlandırma sahasında fıstık çamı fidanları toprakla buluştu.

Kaymakam Alper Faruk Güngör ve protokol üyeleri ile öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte 500 fidan dikildi.