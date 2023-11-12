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        Manisa'da köprüden düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi

        Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari aracın Gediz Köprüsü'nden düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:33
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        Manisa'da köprüden düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi
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        Manisa’nın Kula ilçesinde hafif ticari aracın Gediz Köprüsü'nden düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Gediz Köprüsü'nde Uşak'tan İzmir istikametine giden Çağlar Uzun (28) yönetimindeki 64 AJ 516 plakalı hafif ticari araç, Yurtbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Uzun ile araçta bulunan Naci Şen (32) yaşamını yitirdi.

        Sürücünün ağır yaralanan annesi Gülşen Uzun (60), Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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