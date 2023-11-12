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        Manisa'daki hakkında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında adli mercilerce aranan 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 19:28 Güncelleme: 12.11.2023 - 20:07
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        Manisa'daki hakkında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı
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        Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında adli mercilerce aranan 8 kişi yakalandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Ekipler, çok sayıda aracı trafik ve asayiş yönünden sorgularken, şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

        Ayrıca, 148 sürücüye 275 bin 600 lira idari para cezası uygulanırken, 13 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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