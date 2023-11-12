Manisa'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hasan Demir (70), toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Demir’i için Karaköy Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi Karaköy Kabristanı'nda defnedildi.

Törene Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ahmet İlter, askeri yetkililer gaziler, Demir'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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