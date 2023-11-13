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        Manisa'da otobüste gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

        Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste, gümrük kaçağı 1 milyon 210 bin adet sigara ile 120 kilogram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:06
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        Manisa'da otobüste gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi
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        Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste, gümrük kaçağı 1 milyon 210 bin adet sigara ile 120 kilogram tütün ele geçirildi.

        İzmir-Ankara kara yolunda denetim yapan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüsün bagajında yapılan aramada gümrük kaçağı 1 milyon 210 bin adet sigara ile 120 kilogram tütün bulundu.

        Otobüs şoförü, muavin ve bir yolcu hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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