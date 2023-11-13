Manisa'da otobüste gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi
Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste, gümrük kaçağı 1 milyon 210 bin adet sigara ile 120 kilogram tütün ele geçirildi.
Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste, gümrük kaçağı 1 milyon 210 bin adet sigara ile 120 kilogram tütün ele geçirildi.
İzmir-Ankara kara yolunda denetim yapan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün bagajında yapılan aramada gümrük kaçağı 1 milyon 210 bin adet sigara ile 120 kilogram tütün bulundu.
Otobüs şoförü, muavin ve bir yolcu hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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