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        Şehzadeler Belediyesi Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi açıldı

        Manisa'da Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:46 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:05
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        Şehzadeler Belediyesi Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi açıldı
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        Manisa'da Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

        Açılış töreninde konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü, gençler için önemli bir tesisin hayata geçirildiğini söyledi.

        Cumhuriyetin ikinci yüzyılında gençlere yatırım yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür eden Vali Ünlü, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade etti.

        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bakanlığı döneminde en güzel projeleri Türkiye'ye kazandırdıklarını hatırlattı.

        "Bu ülkenin en büyük gücü gençleridir" diyen Kasapoğlu, "Gençlik odaklı bir hizmet anlayışını görüyoruz. Bu hizmetler Türkiye Yüzyılı'nda ülkenin gençleri için güçlü bir misyon ifade edecek ve her alanda lider olan gençleri bu mekanlardan yetiştireceğiz. Binlerce tesisi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kültür ve sanat etkinlikleriyle halkın hizmetinde olduklarını söyledi.

        Belediye hizmetlerini anlatan Çelik, 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın adını verdikleri Millet Kütüphanesi, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi ve Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonunu açmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şehrin merkezinde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği tesisin 40 milyon liralık yatırımla yapıldığını ifade etti.

        Önümüzdeki yerel seçimlerde aday olmayacağını vurgulayan Ömer Faruk Çelik, "Geldik ve gidiyoruz. Bir daha aday değilim ama son güne kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğim. En güzel adayı genel merkezimiz belirleyecek, biz de onunla birlikte çalışacağız. Bize de şu işin ucundan tut denilirse çaba ve gayret sarf edeceğimden şüpheniz olmasın." diye konuştu.

        Konuşmalar ve edilen duanın ardından kurdelesi kesilerek gençlik merkezi ve millet kütüphanesini hizmete açıldı.

        Açılış törenine eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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